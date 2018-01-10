В Татарстане запускают мобильное приложение "Мой дом" по вопросам ЖКХ

10.01.18 14:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 января. Interfax-Russia.ru - Жители Татарстана смогут вносить и контролировать оплату за предоставленные услуги ЖКХ с помощью мобильного приложения "Мой дом", сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

"Подготовлено мобильное приложение "Мой дом", которое позволит гражданам быть в курсе всех событий жилищно-коммунального хозяйства по своему дому и станет удобным помощником в части внесения и контроля оплаты за предоставление услуг ЖКХ, а также подачи обращений по возникающим проблемам", - сказала С.Сабурская на пресс-конференции в среду.

Также с помощью мобильного приложения компетентные надзорные органы и сами граждане смогут контролировать работу управляющих организаций и получить рейтинговые данные по отдельным составляющим их деятельности.

"Я думаю, это будет большим подспорьем при предоставлении ЖКУ гражданам республики", - отметила С.Сабурская.