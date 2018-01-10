Дагестан до 2021г планирует направить на развитие и содержание дорог почти 20 млрд руб

10.01.18 14:35

© РИА Новости. Саид Царнаев

10 января. Interfax-Russia.ru - Дагестан до 2021 года направит на развитие и содержание дорог 19,7 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Агентстве по дорожному хозяйству региона.

В том числе, 765 млн рублей составят средства федерального бюджета.

За счет данных средств планируется на 80 км увеличить протяженность дорог общего пользования республиканского межмуниципального значения усовершенствованным покрытием, а также на 258 км увеличить общую протяженность дорог более высоких категорий.

Кроме того власти республики в ходе реализации этой программы планируют повысить надежность и безопасность дорожного движения на территориальных автомобильных дорогах, а также увеличить количество районных центров и населенных пунктов, соединенных асфальтированными автомобильными дорогами.

Представитель агентства также сообщил, что из 25,5 тысяч километров дорог лишь 2,7 тыс. км, или 36,3% от общей протяженности, имеют усовершенствованное покрытие, а более 40% дорог требуют проведения ремонтных работ.