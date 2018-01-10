Нарушенное из-за снега и сильного ветра электроснабжение в Дагестане полностью восстановлено

10.01.18 15:35

© РИА Новости. Сергей Аверин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи в Дагестане, электроснабжение полностью восстановлено, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в департаменте по взаимодействию со СМИ ПАО "МРСК Северного Кавказа".

"Энергетики АО "Дагестанская сетевая компания" 10 января к 14.30 мск полностью запитали всех потребителей Дагестан и завершили аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что массовые аварийные отключения электричества в Дагестане происходили с вечера вторника и в среду из-за непогоды (снег и сильный ветер). На утро среды без электроснабжения оставался 21 населенный пункт (около 4,5 тыс. человек).

К аварийно-восстановительным работам были привлечены 19 бригад в составе 66 человек и 26 единиц специальной техники.