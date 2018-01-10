Позитивная динамика экономики РФ позволяет с 1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум

10.01.18 15:58

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10 января. Interfax-Russia.ru - Состояние российской экономики позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума на полгода раньше запланированного - с 1 мая текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я могу сказать - вчера только встречался с министром финансов - у нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется", - сказал В.Путин в среду на встрече с работниками "Тверьвагонзавода".

"У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем", - подчеркнул глава государства.

В.Путин отметил, что "это коснется примерно четырех миллионов человек". "Это не только те, кто работают в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работают на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров", - пояснил президент.

Он также напомнил, что по уровню МРОТ считается размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Глава государства заверил, что выравнивание МРОТ и прожиточного минимума не ударит по доходам самозанятых категорий населения, которые раньше от величины МРОТ делали отчисления в социальные фонды.

"Резкое повышение МРОТ на них отражалось, мы специально, чтобы не создавать такие проблемы, сделали отсечку, и с 1 января текущего года оторвали выплаты в социальные фонды самозанятых от величины МРОТ. Так что на них это тоже сильно не отразится", - сказал В.Путин.

Он также добавил, что "все это будет постоянно индексироваться, и с этого момента МРОТ не должен быть ниже, чем прожиточный минимум".