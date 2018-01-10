Отмена НДС на дальние пассажирские перевозки будет действовать до 1 января 2030 года, заявил президент Путин

10.01.18 16:15

© РИА Новости. Михаил Климентьев

10 января. Interfax-Russia.ru - Отмена НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования будет действовать до 1 января 2030 года, правительство должно проконтролировать целевое использование высвобождающихся средств на обновление подвижного состава, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы отменили НДС до 1 января 2030 года. И эти средства, которые высвобождаются у перевозчиков, должны быть направлены - и за этим, конечно, правительство должно проследить - на приобретение и обновление подвижного состава", - сказал В.Путин на встрече с работниками "Тверьвагонзавода" в среду.

Он также отметил, что государство окажет поддержку кредитами тем иностранным партнерам, которые заинтересуются продукцией "Тверьвагонзавода" (ТВЗ).

"Мы сейчас обсуждали с вашим главным акционером возможности поставок подвижного состава - трамваев, вагонов за границу. Мы готовы в случае, если такие контракты будут назревать, откредитовать ваших покупателей", - сказал В.Путин в среду на встрече с работниками "Тверьвагонзавода".

Президент РФ также согласился сделать генерального директора Тверского вагоностроительного завода Андрея Соловья своим доверенным лицом как кандидата в президенты РФ.

В ходе встречи с рабочими "Тверьвагонзавода" глава предприятия сам обратился к президенту с этой просьбой. В.Путин сказал, что не против, и сделает это с удовольствием с учетом успехов предприятия.

Глава государства заявил, что продукция российских производителей подвижного состава не должна конкурировать на внутреннем рынке в ущерб друг другу.

На встрече с работниками "Тверьвагонзавода" в среду он пообещал обсудить с Минпромторгом решение вопроса о том, как сбалансировать этот рынок.

"Вы производите конкурентоспособный продукт - это электропоезд "Иволга", который составляет конкуренцию "Ласточке". Надо и с министерством (Минпромторгом), и с РЖД поговорить, потому, что нельзя забывать, что "Ласточку" производят тоже наши люди - уральские рабочие, там тоже нужно загружать (мощности)", - подчеркнул В.Путин.

По его словам, "нужно посмотреть, где какие поезда использовать, где какие у них преимущества". "Во всяком случае, будем думать над загрузкой, над тем, чтобы количество работающих не уменьшалось, а увеличивалось, чтобы заработная плата у них росла", - подчеркнул президент.