Четыре человека погибли в автокатастрофе в Красноярском крае

10.01.18 16:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 января. Interfax-Russia.ru - Четыре человека, из них - двое детей, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"По предварительной информации в результате столкновения двух легковых автомобилей в районе населенного пункта Таскино погибли четыре человека, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Сибирь" подтвердили сотрудники пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю.

По имеющимся у полиции данным, в среду вечером на 30-ом км трассы Красноярск-Енисейск "Нива Шевроле" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "Лифан". В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров "Нивы", а также женщина-пассажир иномарки.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.