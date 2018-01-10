Строительство железной дороги по Крымскому мосту выйдет на пиковую мощность в текущем году

10.01.18 16:44

© РИА Новости. Виталий Тимкив

10 января. Interfax-Russia.ru - Строители планируют завершить работы по сооружению опор железнодорожной части моста через Керченский пролив и установить значительную часть пролетных строений до конца нынешнего года, сообщил информационный центр проекта в среду.

"В этом году нам предстоит полностью "одеть" автодорогу через Керченский пролив в асфальтобетон, оснастить ее всем необходимым и ввести в эксплуатацию. Параллельно мы выводим на пиковую мощность строительство железной дороги", - сказал председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства объекта) Аркадий Ротенберг в ходе поездки на стройплощадку Крымского моста.

Его слова приводятся в пресс-релизе инфоцентра "Крымский мост".

Железнодорожный мост - это путь длиной 19 км, из которых более 6 км - над морской акваторией. Дорога поднимается с 5 метров и достигает максимальной высоты - 35 м над морем - на фарватерном участке. Здесь в 2017 году установлены арки Крымского моста, под которыми проходят суда.

К началу 2018 года в основание железнодорожного моста погрузили более 90% свай, сформировали 175 из 307 опор.

До конца зимы начнется сооружение железнодорожных пролетов над акваторией Керченского пролива. Их общая масса - почти 160 тысяч тонн.

После монтажа мостового полотна начнется устройство путей - это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Тамани в Крым и в обратном направлении.

Согласно проекту, железнодорожная часть моста запускается в работу в 2019 году. Параллельно с этими работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам - дорог со стороны Краснодарского края и Крыма длиной 40 и 17,5 км, соответственно.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года.