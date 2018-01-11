Три новых заказника появятся в Хабаровском крае

11.01.18 06:19

© РИА Новости. Константин Чалабов

11 января. Interfax-Russia.ru - Новые природоохранные территории будут созданы в текущем году в Вяземском, Амурском и Хабаровском районах Хабаровского края, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на губернатора Вячеслава Шпорта.

"В регионе мы создаем новые природные территории в целях сохранения и восстановления популяции редких видов растений, животных. Так, в прошлом году появились природные заказники "Шаман-Яй" в Ульчском районе и "Нимеленский" в районе имени Полины Осипенко. Для защиты местообитания крупных млекопитающих в Амурском районе организован экологический коридор Симминский", - отметил В.Шпорт.

Краевой статус также приобрели памятники природы - ледяная карстовая пещера Кокдзяму в Комсомольском районе и местообитание бабочки голубянки в Хабаровском районе.

На территории Хабаровского края расположены шесть государственных природных заповедников и два национальных парка. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет свыше 6 млн га или 8,5% от всей площади края. В общей сложности в регионе 194 объекта федерального, краевого и местного значения - заповедники, заказники, памятники природы и экологические коридоры.

В текущем году юбилеи отметят заповедники "Большехехцирский" и "Комсомольский" - по 55 лет со дня образования и национальный парк "Шантарские острова" - пять лет.

11 января, в России отмечают День заповедников и национальных парков. Эта дата учреждена в 1997 году и посвящена образованию на озере Байкал первого в стране заповедника - Баргузинского.