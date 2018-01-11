Суд по делу об убийстве пауэрлифтера Драчева начнется в Хабаровске на следующей неделе

11.01.18 06:27

© РИА Новости. Андрей Старостин

11 января. Interfax-Russia.ru - Хабаровский краевой суд на следующей неделе начнет рассматривать уголовное дело об убийстве известного спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева.

"Предварительное слушание назначено на понедельник, 15 января. Оно пройдет в закрытом режиме", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Как сообщалось, в убийстве известного спортсмена, совершенном из хулиганских побуждений (п."и" ч.2 ст.105 УК РФ), обвиняется хабаровчанин Анар Аллахверанов. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Известный пауэрлифтер А.Драчев был убит в произошедшей 20 августа прошлого года драке, инициатором которой не был. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве А.Аллахверанов, скрылся, но позднее сдался полиции. Он арестован и содержится под стражей.

Следственный комитет возбудил не только уголовное дело в связи с гибелью А.Драчева, но также и дело по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.

Кроме того, перед судом предстанет бывший полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по Хабаровску. Он был свидетелем драки и также не предотвратил ее. Выяснилось, что страж порядка был приятелем А.Аллахверанова. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).