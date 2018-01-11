Инфляция в Кемеровской области в декабре составила 0,6%, за 2017г - 2,1%

11.01.18 06:57

© РИА Новости. Михаил Мордасов

11 января. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в Кемеровской области в декабре завершившегося года выросли на 0,6%, за весь 2017 год - на 2,1%, говорится в сообщении территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат).

Так, цены на продовольственные товары, по данным ведомства, в декабре выросли на 0,9%, с начала года - на 0,1%. При этом, согласно материалам Кемеровостата, икра лососевых рыб в прошедшем году подорожала на 14,9%; сырки творожные глазированные - на 12,8%; сливочное масло - на 9,6%. В то же время более чем на четверть подешевел сахар; на 18% - крупа и бобовые; более чем на 12% - яйца, макаронные и крупяные изделия; мука и овощи подешевели более чем на 8%.

Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,4%, в 2017 году - на 2,8%. При этом больше всего в прошедшем году выросли цены на пиломатериалы (на 19,16%) и бинты (на 14,5%). На 10% подорожали школьные тетради и женские зимние пальто; более чем на 9% - зонты и отечественные сигареты (цена на импортные выросла на 6,3%). Вместе с тем энергосберегающие лампы подешевели на 27%; мониторы для компьютеров - на 16%; дорожные велосипеды для взрослых - более чем на 7%. Электротовары и другие бытовые приборы подешевели на 7%, в том числе, холодильники - на 6%.

Услуги в декабре подорожали на 0,2%, в 2017 году - на 4,4%. При этом больше всего в прошедшем году подорожала сотовая связь (на 22%), а также наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 36,5%). Кроме того на 15% подорожало посещение детского сада (ясли), услуги высшего образования - на 14%, билеты в музеи и на выставки - на 20,7%, билеты в театр - на 13%. Цены на почтовую связь выросли на 16%, услуги правового характера подорожали на 18%.

Вместе с тем проезд в такси в 2017 году подешевел более, чем на 3%, проживание в гостиницах - на 5%, услуги банков - на 4% (в том числе плата за пользование потребительским кредитом - на 13,7%).