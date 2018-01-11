Новосибирские ученые выяснили, что хронический социальный стресс подавляет иммунитет

11.01.18 07:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) и Института клинической и экспериментальной лимфологии (ИКЭМ, Новосибирск) установили, что хронический социальный стресс негативно влияет на иммунную систему, сообщает пресс-служба ИЦиГ.

"То, что хронический социальный стресс (состояние, хорошо знакомое многим нашим согражданам) оказывает серьезное негативное влияние на организм, само по себе не кажется новостью. В ходе исследований ученые не просто подтвердили этот тезис экспериментально, но и детально описали механизмы этого воздействия", - говорится в сообщении.

У мышей, которых продолжительное время вводили в состояние социального стресса, отмечалось развитие смешанного тревожно-депрессивного расстройства, сопровождавшееся нарушениями в работе иммунной системы.

Отмечается, что хронический социальный стресс является мощным психопатогенным фактором.

Стресс вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, вплоть до изменений экспрессии генов. В результате, формируется психоэмоциональное расстройство, которое длительно сохраняется, запуская целый каскад изменений в организме.

"В частности, длительный социальный стресс подавляет иммунитет, что, в свою очередь стимулирует развитие других патологических состояний, сопровождающихся, например, усилением процессов метастазирования злокачественных опухолей", - отмечается в сообщении.