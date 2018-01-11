Более 20 машин "скорой помощи" получили больницы Хакасии

11.01.18 08:18

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 января. Interfax-Russia.ru - Глава Республики Хакасия Виктор Зимин вручил ключи от новых автомобилей "скорой помощи" руководителям медицинских учреждений региона, сообщает пресс-центр республиканского правительства в четверг.

"Спецтранспорт приспособлен к работе в суровых сибирских условиях. Новые кареты скорой помощи распределены по всем городам и районам Хакасии, что позволит повысить доступность и качество оказания скорой и специализированной медицинской помощи. За этим стоит жизнь и здоровье людей, и это самое главное. Хакасия вошла в число регионов-лидеров, получивших наибольшее количество машин общей стоимостью почти 60 млн рублей", - цитирует пресс-центр правительства В.Зимина.

Всего регион получил 23 автомобиля. Специализированный транспорт оснащен необходимым оборудованием для оказания помощи, включая проведение реанимационных мероприятий и диагностики. В.Зимин отметил, что ежегодно порядка 200 тыс. жителей и гостей Хакасии обращаются за медицинской помощью в службы "скорой помощи".

В Хакасии работают 3 самостоятельные станции и 14 отделений скорой медицинской помощи, входящие в состав больниц. Работу станций обеспечивают 74 автомобиля, у 59 автомобилей (79%) срок эксплуатации свыше 5 лет.