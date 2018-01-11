Более десяти участников преступной группы приговорены к длительным срокам колонии за сбыт синтетических наркотиков в Алтайском крае

11.01.18 08:28

© РИА Новости. ФСБ РФ

11 января. Interfax-Russia.ru - Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении 11 человек, виновных в сбыте наркотиков, сообщает пресс-центр прокуратуры Алтайского края.

"Организованная группа действовала в период в течение года на территориях Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республики Коми, распространяя наркотики синтетического происхождения. В состав группы входили закладчики и операторы", - говорится в сообщении.

Суд признал организатора и участников виновными в совершении сбытов наркотиков. Так, участникам назначено наказание в виде отбывания в исправительной колонии сроками от шести лет пяти месяцев до 12 лет со штрафами каждому по 400 тыс. руб.

Организатору группы назначено 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом 800 тыс. руб.