Шесть человек погибли в автоаварии в Новосибирской области

11.01.18 08:37

© РИА Новости. Игорь Онучин

11 января. Interfax-Russia.ru - Лобовое столкновение двух легковых автомобилей в Новосибирской области привело к гибели шести человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В 06:30 мск в четверг на 111 км трассы Р-256 Новосибирск-Барнаул водитель автомобиля "Тойота" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Хонда Стрим".

"В результате ДТП от полученных травм погибли шесть человек, трое получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте аварии, по информации ГУ МЧС по региону, организовано реверсивное движение.

По факту происшествия проводится проверка доследственная проверка.