Власти Петербурга обустроят пляжную зону на Крестовском острове

11.01.18 09:06

© РИА Новости. Алексей Даничев

11 января. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга утвердили дорожную карту развития прибрежной части Крестовского острова вдоль береговой линии Малой Невки, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

"Приведение в порядок прибрежной части Приморского парка Победы - это часть большой работы, которую город проводит в преддверии Чемпионата мира по футболу. Появляются новые спортивные и транспортные объекты, благоустраиваются улицы, парки и скверы. Всё это станет наследием чемпионата для нашего города, будет долгие годы служить петербуржцам и гостям северной столицы", - цитирует И.Албина пресс-служба.

Концепция предполагает воссоздание территории прибрежной части Приморского парка Победы, ограниченной Южной дорогой, береговой линией реки Малой Невки на Крестовском острове. На указанном участке демонтируют клуб, ресторан и другие объекты, демонтируют подземные инженерные коммуникации.

На январь - март запланированы работы по восстановлению нарушенного благоустройства, ремонту пляжной зоны и территории, не относящейся к зеленым насаждениям общего пользования, ремонт освещения. В феврале начнутся первоочередные противоаварийные работы по берегоукреплению Малой Невки, ремонт дорожных покрытий и зеленых насаждений.

Работы планируется завершить до конца апреля.