Шедевры русской духовной музыки исполнят в Петербурге в память о Елене Образцовой

11.01.18 09:24

© РИА Новости. Владимир Вяткин

11 января. Interfax-Russia.ru - Концерт памяти певицы Елены Образцовой пройдет в четверг в государственном музее-памятнике "Исаакиевский собор", сообщают организаторы мероприятия.

"В программе концерта - шедевры русской духовной музыки в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера, заслуженного артиста России Владимира Беглецова. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов Олег Безинских", - уточняется в пресс-релизе.

Е.Образцова родилась в Ленинграде в 1939 году. После окончания Ленинградской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова певица поступила в труппу Большого театра, где дебютировала в партии Марины Мнишек в опере "Борис Годунов" М.П.Мусоргского.

Триумфальный успех в Гранд-Опера во время парижских гастролей Большого театра 1969-1970 гг. открыл Е.Образцовой двери европейских театров. Выдающимися событиями признаны ее выступления в крупнейших театрах и концертных залах мира, включая миланский Ла Скала, нью-йоркскую Метрополитен-опера, лондонский Ковент-Гарден, Венскую государственную оперу. На фестивале в Испании к 100-летию создания оперы "Кармен" в 1975 году Образцова была признана "лучшей Кармен мира". В ее репертуаре были духовные сочинения Гречанинова, Чеснокова, Рахманинова и других композиторов.

Скончалась 12 января 2015 года