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11.01.18 09:33
Замначальника столичного СИЗО "Матросская тишина" уволен после скандала со спецкамерами для "VIP-арестантов"
"В настоящее время одна из проверок завершена, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".
В нем отмечается, что согласно ст.144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН по Москве, были назначены по поручению директора ФСИН в декабре прошлого года после публикаций в СМИ о том, что в СИЗО оборудованы специальные камеры с элементами роскоши для представительных заключенных.
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