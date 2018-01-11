Замначальника столичного СИЗО "Матросская тишина" уволен после скандала со спецкамерами для "VIP-арестантов"

11.01.18 09:33

© РИА Новости. Валерий Мельников

11 января. Interfax-Russia.ru - Замначальника столичного следственного изолятора "Матросская тишина" уволен после проверки информации о специальных камерах для "привилегированных" арестантов, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В настоящее время одна из проверок завершена, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что согласно ст.144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН по Москве, были назначены по поручению директора ФСИН в декабре прошлого года после публикаций в СМИ о том, что в СИЗО оборудованы специальные камеры с элементами роскоши для представительных заключенных.