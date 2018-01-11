Тамбовская область в 2017г вдвое увеличила экспорт зерна

11.01.18 10:00

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 января. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область в 2017 году отправила на экспорт более 370 тыс. тонн зерна, что в два раза превышает показатели предыдущего года, сообщает пресс-служба администрации области.

Всего за год железнодорожным транспортом из региона вывезено более 1 млн тонн зерна.

Специалисты отмечают, что тамбовское зерно пользуется спросом не только на территории России, но и за ее пределами: в Саудовской Аравии, Египте, Турции, Йемене, Иране, Нигерии, Финляндии, Германии.

Власти Тамбовской области планируют расширять географию поставок. Ожидается увеличение экспорта в страны Ближнего Востока, Северной Африки, азиатские страны.

Тамбовская область планирует в первом полугодии 2018 года отгрузить на экспорт более 320 тыс. тонн зерновых культур.