Первая ледовая переправа открылась в Татарстане

11.01.18 11:10

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 января. Interfax-Russia.ru - В Елабужском районе Татарстана в четверг открылась первая ледовая переправа через реку Кама, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Разрешение на открытие переправы было выдано в четверг после ее детального технического освидетельствования сотрудниками ГИМС. Инспекторы не только провели замеры льда, но и проверили всю имеющуюся нормативно-техническую документацию и наличие спасательных средств. Состояние переправы хорошее, трещин нет, воды на льду нет", - говорится в сообщении.

Переправа проходит по маршруту село Покровское - поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Ее протяженность составляет 680 м, ширина - 40 м. Переправа сокращает путь до Нижнекамска на 90 км. Движение двухстороннее, ширина одной полосы 20 метров. Толщина льда на данный момент составляет 25 см. Разрешено движение по переправе транспортных средств массой до 2,5 т.

На данный момент на переправе установлены необходимые дорожные знаки, регулирующие движение транспортных средств, а также шлагбаумы, перекрывающие движение. Планируемая пропускная способность этой "ледовой дороги" 200 автомобилей в смену.

Переправа обеспечена необходимыми спасательными средствами. В пункте выезда и въезда находятся пункты обогрева.