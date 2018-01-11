Карантин по АЧС продлили в Ленобласти еще на год

11.01.18 11:14

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 января. Interfax-Russia.ru - Власти Ленинградской области еще на один год продлили ограничительные меры по защите региона от африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает в четверг пресс-служба правительства области, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

"Особые условия, действующие на территории Ленобласти с 2012 года, предполагают запрет на поставки свиней, свиноводческой продукции и кормов из неблагоприятных по АЧС регионов и хозяйств, создание по границе региона буферной зоны, свободной от содержания свиней и т.д.", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, эти нормы в предыдущие семь лет позволили увеличить производство свинины на 20% - до 40 тыс. тонн в год. В 2018 году планируется введение еще двух крупных промышленных свинокомплексов на 160 тыс. голов.