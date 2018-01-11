|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.01.18 11:14
Карантин по АЧС продлили в Ленобласти еще на год
Как сообщает в четверг пресс-служба правительства области, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
"Особые условия, действующие на территории Ленобласти с 2012 года, предполагают запрет на поставки свиней, свиноводческой продукции и кормов из неблагоприятных по АЧС регионов и хозяйств, создание по границе региона буферной зоны, свободной от содержания свиней и т.д.", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, эти нормы в предыдущие семь лет позволили увеличить производство свинины на 20% - до 40 тыс. тонн в год. В 2018 году планируется введение еще двух крупных промышленных свинокомплексов на 160 тыс. голов.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket