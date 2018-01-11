Правительство РФ в 2018г определит механизмы господдержки фармацевтической отрасли на Дальнем Востоке

11.01.18 11:22

© РИА Новости. Игорь Онучин

11 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в 2018 году разработает механизмы господдержки проектов по проведению клинических исследований и организации производства лекарств и медицинских изделий на Дальнем Востоке.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", рассчитанной на 2013-2020 годы, специальным "дальневосточным" разделом.

"В 2018 году для поддержки дальневосточных предприятий будут разработаны механизмы приоритетного финансирования, которые будут заключаться, прежде всего в том, что при определении потребности дальневосточных предприятий в государственной поддержке будут применяться коэффициенты приоритетного финансирования, одобренные на заседании правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Это означает, что предприятиям будет выделяться повышенная компенсация части затрат, понесенных при реализации проектов по организации производства лекарственных средств, медицинских изделий, проведению клинических исследований этих средств и изделий", - сказал замглавы Минвостокразвития Артур Ниязметов, слова которого приведены в сообщении.

Кроме того, в рамках госпрограммы запланировано переоснащение производственных мощностей предприятий фармацевтической промышленности Дальнего Востока.

"Государство окажет поддержку проектам, направленным на технологическое перевооружение производственных мощностей, в том числе производств лекарственных средств на территории Дальневосточного федерального округа на основе компонентов животного и растительного происхождения", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено созданию технико-внедренческого парка на острове Русский (Владивосток), в том числе со специализацией "фармацевтика".