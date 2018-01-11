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11.01.18 11:26

Новая автодорога откроется в игорной зоне "Приморье" в 2019 году

© РИА Новости. Виталий Аньков
11 января. Interfax-Russia.ru - Строительство новой автодороги общей протяженностью 1,3 км в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) "Приморье" будет завершено в 2019 году, сообщила пресс-служба АО "Корпорация развития Приморского края" (КРПК, оператор ИРКЗ "Приморье").

"Сейчас девелопер проекта (КРПК - ИФ) приступил к подведению подъездных путей к участкам инвесторов, которые планируют приступить в активной фазе строительства в текущем году", - приводит пресс-служба слова директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова.

На данный момент на территории игорной зоны помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal ведется создание еще двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничный комплекс с казино "Selena" (инвестор - группа российских компаний "Даймонд Форчун Холдингс Прим") и гостиничный комплекс с аквапарком и казино Naga Vladivostok (инвестор - камбоджийская компания Naga Corp Ltd.).

Открытие новых объектов запланировано на 2019 год.

Врио гендиректора АО "КРПК" Игорь Трофимов пояснил, что проект новой автодороги прошел государственную экспертизу, после чего было получено разрешение на строительство и вырубку зеленых насаждений.



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