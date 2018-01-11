Космические спасатели получат на вооружение звено новых вертолетов

11.01.18 11:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 января. Interfax-Russia.ru - Авиационная база Центрального военного округа (ЦВО), которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов, в первом квартале 2018 года получит на вооружение четыре новых вертолета Ми-8МТВ-5, сообщил "Интерфаксу-АВН" помощник командующего войсками ЦВО Ярослав Рощупкин.

"Техника поступит в эскадрилью, базирующуюся на аэродроме Упрун в Челябинской области, с казанского предприятия холдинга "Вертолёты России" в соответствии с планом выполнения Гособоронзаказа", - сказал Я.Рощупкин.

Он отметил, что ранее экипажи прошли подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации под Тверью.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 предназначен для перевозки десанта и грузов массой до четырех тонн, а также огневой поддержки Сухопутных войск в дневное и ночное время.

Летчики армейской и транспортной авиации ЦВО ежегодно принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана. За последние 10 лет военные авиаторы участвовали в почти в 60 операциях, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе более 100 иностранных.