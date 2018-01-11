РЖД планируют усовершенствовать систему подвода вагонов к Туапсе и Тамани

11.01.18 11:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

11 января. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует усовершенствовать систему подвода вагонов на припортовые станции, расположенные в Туапсе и Вышестеблиевской (Тамань).

Как сообщает корпоративное издание РЖД - газета "Гудок" со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Павла Иванова, компания установила исторический рекорд по выгрузке вагонов на припортовых станциях, 7 января в целом по России было выгружено 16,299 тыс. вагонов. Рекорд достигнут за счет оптимального использования ресурсов инфраструктуры и тягового подвижного состава.

"Важен и факт своевременного подвода вагонов на припортовые станции. Ускорения продвижения вагонов удалось достичь за счет взаимодействия диспетчерских центров управления перевозками и логистических центров региональных дирекций управления движением", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, по словам первого заместителя начальника Северо-Кавказской дороги Алексея Черняева, 7 января магистраль выгрузила 4,836 тыс. вагонов, удалось выполнить в полном объеме план подвода грузов с равномерной загрузкой всех грузовых терминалов.

Он подчеркнул, что положительное влияние на выгрузку в Новороссийске оказало внедрение логистических принципов управления подвода грузов в порты с использованием современных информационных технологий. "После внедрения системы в декабре выгрузка более 2 тысяч вагонов в сутки для Новороссийска стала регулярной", - сказал А.Черняев.

Планируется, что система будет внедрена и для грузополучателей на станциях Туапсе и Вышестеблиевская.