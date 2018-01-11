Легковушка врезалась в трамвай в центре Саратова, парализовано движение трамваев четырех маршрутов

11.01.18 11:55

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 января. Interfax-Russia.ru - Трамвай, следовавший по маршруту №3, столкнулся в автомобилем ВАЗ-2114 во Фрунзенсом районе Саратова в четверг, в результате приостановлено движение ряда трамвайных маршрутов, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в УГИБДД региона.

ДТП произошло около 11:00 мск на пересечении Мирного переулка и улицы Советская, рядом с конечной остановкой четырех трамвайных маршрутов № 3,9,10,11, перевозящих пассажиров из центра в Кировский, Ленинский и Октябрьский районы города, сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП никто не пострадал, но движение трамваев парализовано.