Ракетчики Черноморского флота отрабатывают удары по морским целям

11.01.18 12:07

Фото пресс-службы ЧФ РФ

11 января. Interfax-Russia.ru - Расчёты ракетных комплексов Черноморского флота (ЧФ) проводят в Крыму плановые учения по уничтожению морских целей условного противника, говорится в сообщении пресс-службы флота, которое в четверг поступило в "Интерфакс-АВН".

"К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки. А также - экипажи самолетов Су-30СМ морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что личный состав проводит "тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов".

В ходе учений будут выполнены условные (электронные) пуски ракет, говорится в пресс-релизе.