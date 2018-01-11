Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

11.01.18 12:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 января. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Новое подразделение будет исследовать технологию блокчейн, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и предоставлять прикладные бизнес-решения для группы Сбербанка.

Кроме того, лаборатория планирует сотрудничать со стартапами, ассоциациями и различными сообществами. Также предполагается популяризировать блокчейн и вести работу по образовательным программам в этой сфере.

"Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов",- отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.