Двойное убийство раскрыто по "горячим следам" в Орловской области

11.01.18 12:23

© РИА Новости. ФСБ РФ

11 января. Interfax-Russia.ru - Житель Орловской области, подозреваемый в убийстве двух человек, задержан в Мценске, сообщает региональное Следственное управление СКР в четверг.

Тела 36-летней женщины и ее 61-летнего сожителя с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире в четверг. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

"Им оказался родственник потерпевшей, который сознался в содеянном и пояснил, что застрелил сестру и ее сожителя из своего ружья в ночь с 10 на 11 января", - говорится в сообщении.