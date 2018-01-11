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11.01.18 12:27
Десять населенных пунктов остались без газа в Дагестане из-за утечки на газопроводе
По данным ведомства, в зону отключения попали десять населенных пунктов (5 тыс. абонентов).
"11 января в 9:45 в Хасавюртовском районе на автотрассе "Хасавюрт - Бабаюрт" была обнаружена утечка газа на надземном газопроводе высокого давления второй категории диаметром 300 мм. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Газопровод принадлежит ОАО "Даггаз", по договору обслуживается ООО "Газпром газораспределение Дагестан" (ДЗО АО "Газпром газораспределение").
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