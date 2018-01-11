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11.01.18 12:36
Полицейские Калининграда штурмом взяли особняк с парниками для выращивания марихуаны
В первых числах января полицейские выявили факт продажи 34-летним калининградцем 11 г марихуаны. На этом основании оперативники при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" провели штурм и обыск дома на окраине Калининграда, где проживает наркоторговец.
В подвале и на первом этаже полицейские обнаружили целые комнаты, оборудованные под выращивание конопли. Стены помещений были обиты специальным покрытием, на потолках закреплены мощные светильники.
Всего из трех комнат, которые злоумышленник использовал в качестве парников, полицейские изъяли 56 кустов конопли, высаженных в цветочные горшки. Кроме этого в коттедже обнаружено и изъято 150 г готовой марихуаны.
Наркоторговец задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".
Решается вопрос о привлечении калининградца к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и культивирование наркосодержащих растений.
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