Полицейские Калининграда штурмом взяли особняк с парниками для выращивания марихуаны

11.01.18 12:36

© РИА Новости. Олег Ласточкин

11 января. Interfax-Russia.ru - В Калининграде полиция ликвидировала крупное производство марихуаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

В первых числах января полицейские выявили факт продажи 34-летним калининградцем 11 г марихуаны. На этом основании оперативники при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" провели штурм и обыск дома на окраине Калининграда, где проживает наркоторговец.

В подвале и на первом этаже полицейские обнаружили целые комнаты, оборудованные под выращивание конопли. Стены помещений были обиты специальным покрытием, на потолках закреплены мощные светильники.

Всего из трех комнат, которые злоумышленник использовал в качестве парников, полицейские изъяли 56 кустов конопли, высаженных в цветочные горшки. Кроме этого в коттедже обнаружено и изъято 150 г готовой марихуаны.

Наркоторговец задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".

Решается вопрос о привлечении калининградца к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и культивирование наркосодержащих растений.