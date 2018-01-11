Второй с начала года случай АЧС зарегистрирован в Волгоградской области

11.01.18 12:42

© РИА Новости. Александр Кондратюк

11 января. Interfax-Russia.ru - Второй с начала этого года случай африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Волгоградской области.

Как сообщает Россельхознадзор, 10 января это опасное заболевание было обнаружено в пробах патологического материала от двух диких кабанов. Патматериал был отобран на территории государственного охотничьего заказника регионального значения "Лещевский", расположенного в Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Волгоградской области под контролем территориального управления Россельхознадзора.