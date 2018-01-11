Усиление ветра, метели и гололед ожидаются в Кузбассе

11.01.18 12:49

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

11 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты службы спасения предупреждают об ухудшении погоды на территории Кемеровской области в пятницу, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Гидрометцентра.

"12 января на территории области ожидаются осадки и метели, при этом прогнозируется похолодание и усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 25-30 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости", - говорится в пресс-релизе.

Водителям рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо переходить дорогу в оборудованных местах, в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде.