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11.01.18 12:53
Шквалистый ветер до 20 м/с ожидается в Крыму
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января ожидается сильный северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства.
Спасатели просят жителей полуострова и туристов держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили рядом с крупными деревьями.
"Планируя поездку через Керченскую паромную переправу, следите за изменениями в ее работе в онлайн-режиме на официальном сайте компании-оператора - "Морская дирекция", - отмечают в крымском управлении МЧС.
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