Шквалистый ветер до 20 м/с ожидается в Крыму

11.01.18 12:53

© РИА Новости. Макс Ветров

11 января. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС РФ по республике Крым объявило экстренное предупреждение в регионе на пятницу из-за прогнозируемого синоптиками сильного ветра.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января ожидается сильный северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили рядом с крупными деревьями.

"Планируя поездку через Керченскую паромную переправу, следите за изменениями в ее работе в онлайн-режиме на официальном сайте компании-оператора - "Морская дирекция", - отмечают в крымском управлении МЧС.