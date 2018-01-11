Российское авторское общество за год собрало более 5 млрд рублей

11.01.18 13:01

© РИА Новости. Антон Денисов

10 января. Interfax-Russia.ru - Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) за год собрали более 6 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба РАО, РСП И ВОИС.

"Сборы РАО в 2017 году достигли исторического максимума и составили 5,053 млрд рублей, что на 683 млн рублей больше, чем в 2016 году. ВОИС собрала 1,158 млрд рублей, на 28,6 млн рублей превысив показатели 2016 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Как отмечает генеральный директор РАО Максим Дмитриев, достичь рекордных показателей РАО удалось благодаря системной модернизации общества, начатой в 2017 году. В настоящее время работа ведётся на современном программном обеспечении, правообладатели имеют личные кабинеты, где в оперативном режиме могут получить доступ к информации о распределенном и начисленном им вознаграждении.

Помимо технической модернизации было проведено реформирование системы собирающей сети РАО. В частности, вместо сотрудников, которые получали фиксированную зарплату, сборы теперь осуществляют агенты, работающие за процент от собранного вознаграждения.

"Принципиальная разница между инспектором и агентом – в системе мотивации. Агенты прямо заинтересованы в конечном результате. Переход на агентскую модель позволил как заключить большое количество новых договоров с пользователями, так и собрать задолженности с неплательщиков", – отметил М.Дмитриев.

В свою очередь, глава Совета директоров РАО, генеральный директор ВОИС Андрей Кричевский добавил, что агенты, которые работают на РАО, собирают вознаграждение также и для ВОИС, управляющей смежными правами. Благодаря объединению некоторых рабочих процессов, в том числе таких как сбор вознаграждения, удалось повысить эффективность работы.

"Это был непростой год, особенно для РАО, но мы справились с поставленными задачами по обеим организациям – суммарно РАО и ВОИС в 2017 году собрано 6,212 млрд рублей авторского вознаграждения, что на 12 % больше, чем в предыдущем году", - отметил А.Кричевский.

Полный отчет о деятельности организаций за прошлый год будет представлен в Минкультуры РФ.