Минфин РФ начал 2018г с рекордного месячного объема покупки валюты на рынке

11.01.18 13:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 января. Interfax-Russia.ru - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в период с 15 января по 6 февраля 2018 года составит 257,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 15,1 млрд рублей, сообщило ведомство.

Таким образом, объем покупок превысит предыдущий, декабрьский, рекорд в 203,9 млрд рублей за месяц с ежедневными объемами в 12,7 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе в размере 257,1 млрд рублей.

В связи с изменением с текущего года порядка определения объема дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года величина этой корректировки будет включаться в месячный объем покупки валюты.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем валютном рынке, составит 257,1 млрд рублей.

К совершению операций покупки по-прежнему будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах "Московской биржи" равномерно в течение торгового дня.