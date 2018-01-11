Объем ввода жилья в Петербурге в 2017г увеличился на 14%

11.01.18 13:41

© РИА Новости. Виталий Тимкив

11 января. Interfax-Russia.ru - Объем ввода жилья в Петербурге в 2017 году составил 3 млн 536,079 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству.

В 2016 году в Петербурге было введено в эксплуатацию 3 млн 116,297 тыс. кв. м. жилья. Таким образом, в прошлом году этот показатель вырос на 13,5%.

Непосредственно в декабре 2017г в городе был построено 1 млн 87,395 тыс. кв.м. жилья (198 домов на 20,619 тыс. квартир).

Больше всего жилья было построено в Приморском, Выборгском и Красносельском районах Петербурга.