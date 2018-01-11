Снегоуборочная техника вновь вышла на улицы Москвы

11.01.18 14:18

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

11 января. Interfax-Russia.ru - Работы по механизированной и ручной уборке снега продолжаются в Москве, в них задействованы более 6,5 тыс. единиц специализированной техники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Спецтехника провела ночью превентивную противогололедную обработку городских магистралей и объектов дорожного хозяйства, утром - сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными материалами", - рассказал П.Бирюков журналистам в четверг.

По его информации, в 13:00 колонны техники вышли вновь. В настоящее время в городе продолжаются работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, тротуаров, парковок, дворов, территорий, прилегающих к станциям метро, Московского центрального кольца, транспортно-пересадочным узлам, остановкам общественного транспорта, а также подходов к объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"С утра в Москве организованы работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - подчеркнул руководитель комплекса городского хозяйства.

По прогнозу столичного метеобюро, к вечеру четверга в Москве может выпасть до 2 см снега при температуре минус 1-3 градуса. Ночью похолодает до минус 6-8градусов, возможен небольшой снег.