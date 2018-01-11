Воздух на печать: ученые создадут 3D принтер для печати изделий из летающих частиц пенопласта
  
Место запуска: дроны атаковали российские базы в Сирии из Идлиба
   
Процент детства: количество детей в семье может повлиять на размер ставки по ипотеке
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
11.01.18 14:26

Артисты Мариинки выступят на фестивале Чайковского в Италии

Санкт-Петербург. 11 января. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Симфоническая и оперная труппы Мариинского театра выступят на Фестивале Петра Чайковского в концертном зале Парко-делла-Музика Национальной академии Санта-Чечилия (Италия) с 11 по 16 января, сообщает пресс-служба театра в четверг.

11, 12 и 13 января на итальянской сцене трижды прозвучит опера "Иоланта" при участии оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия. В главных партиях: Ирина Чурилова (Иоланта), Нажмиддин Мавлянов (Водемон), Алексей Марков (Роберт), Станислав Трофимов (король Рене), Роман Бурденко (Эбн-Хакиа), за дирижерским пультом - Валерий Гергиев.

14 января состоится церемония открытия фестиваля "Русские сезоны". В.Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят три программы, посвященные творчеству П.Чайковского. В этот день будут исполнены симфонии № 1 и № 6, 15 января прозвучат симфонии № 2 и № 5, 16 января - симфонии № 3 и № 4.

Затем В.Гергиев и оркестр продолжат гастроли выступлением в Бельгии. 17 января произведения П.Чайковского прозвучат в концертном зале Королевы Елизаветы в Антверпене. В программе: фрагменты из музыки балета "Щелкунчик", симфония № 4 и концерт для фортепиано с оркестром № 1 (солист - Иван Бессонов).

Фестиваль П.Чайковского проходит в рамках масштабного культурного проекта "Русские сезоны", инициаторами которого выступили правительство РФ и министерство культуры РФ.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.01.18 14:51
Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
.
  11.01.18 14:18
Снегоуборочная техника вновь вышла на улицы Москвы
.
  11.01.18 09:33
Замначальника столичного СИЗО "Матросская тишина" уволен после скандала со спецкамерами для "VIP-арестантов"
.
  10.01.18 15:13
Собянин наградил московских учителей
.
  10.01.18 13:14
Власти Москвы выделили из резервного фонда 3,3 млрд рублей на приобретение свыше 80 тыс. дополнительных путевок для льготных категорий граждан
.
  10.01.18 13:01
Новогодние мероприятия 2018 года в Москве стали самыми массовыми в истории, считает Собянин
.
  10.01.18 10:24
Число посетителей Государственного Исторического музея в 2017 году превысило 1,1 млн
.
  10.01.18 10:24
Число посетителей Государственного Исторического музея в 2017 году превысило 1,1 млн
.
  10.01.18 10:19
На "красной" ветке московского метро запущены поезда с дополнительным вагоном
.
  10.01.18 09:49
Скончался актер Михаил Державин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket