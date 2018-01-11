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11.01.18 14:26
Артисты Мариинки выступят на фестивале Чайковского в Италии
Санкт-Петербург. 11 января. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Симфоническая и оперная труппы Мариинского театра выступят на Фестивале Петра Чайковского в концертном зале Парко-делла-Музика Национальной академии Санта-Чечилия (Италия) с 11 по 16 января, сообщает пресс-служба театра в четверг.
11, 12 и 13 января на итальянской сцене трижды прозвучит опера "Иоланта" при участии оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия. В главных партиях: Ирина Чурилова (Иоланта), Нажмиддин Мавлянов (Водемон), Алексей Марков (Роберт), Станислав Трофимов (король Рене), Роман Бурденко (Эбн-Хакиа), за дирижерским пультом - Валерий Гергиев.
14 января состоится церемония открытия фестиваля "Русские сезоны". В.Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят три программы, посвященные творчеству П.Чайковского. В этот день будут исполнены симфонии № 1 и № 6, 15 января прозвучат симфонии № 2 и № 5, 16 января - симфонии № 3 и № 4.
Затем В.Гергиев и оркестр продолжат гастроли выступлением в Бельгии. 17 января произведения П.Чайковского прозвучат в концертном зале Королевы Елизаветы в Антверпене. В программе: фрагменты из музыки балета "Щелкунчик", симфония № 4 и концерт для фортепиано с оркестром № 1 (солист - Иван Бессонов).
Фестиваль П.Чайковского проходит в рамках масштабного культурного проекта "Русские сезоны", инициаторами которого выступили правительство РФ и министерство культуры РФ.
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