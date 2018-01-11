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11.01.18 14:41

Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки

© РИА Новости. Илья Питалев
11 января. Interfax-Russia.ru - В Таманской мотострелковой дивизии завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

По данным округа, в четверг на восьми полигонах ЗВО начался отборочный этап конкурса "Танковый биатлон", в котором участвуют более 500 танковых экипажей.

"На полигоне "Алабино" танкисты Таманского мотострелкового соединения впервые применят танки Т-72Б3 новейшей модернизации, перевооружение на которые завершилось в части", - сказали в пресс-службе округа.



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