Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ России в регионе Балтики

11.01.18 15:30

© РИА Новости. Игорь Подгорный

11 января. Interfax-Russia.ru - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в четверг совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также северо-западных границ Белоруссии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 12-2050, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее 10 часов курсировал вблизи российских и белорусских границ.

Так, беспилотник сначала провел полет вдоль литовско-белорусской границы, затем курсировал к северу от Калининградской области, после чего направился в воздушное пространство Латвии и Эстонии к границам Псковской и Ленинградской областей. RQ-4A Global Hawk вел разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей по линии Даугавпилс (Латвия) - Тарту (Эстония) - Финский залив.

Разведчик осуществлял полет на высоте около 16,5 тыс. метров. Временами он приближался к российской границе на расстояние приблизительно 40-60 км.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Калининградской области, а также большой частью территории Псковской и Ленинградской и областей.

Маршрут полета американского беспилотника, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, после вылета с авиабазы в Италии проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.