Набережная в Рыбинске затоплена из-за теплой погоды

11.01.18 15:40

© РИА Новости. Владимир Песня

11 января. Interfax-Russia.ru - В городе Рыбинск Ярославской области частично затоплен нижний ярус набережной Волги, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по региону.

"Уровень воды не является опасным. Нижний ярус набережной Рыбинска действительно подтоплен, но это связано с погодой и с конструктивными особенностями самой набережной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уровень Рыбинского водохранилища составляет 86 метров и далек от критической отметки. При этом ниже по течению река частично покрыта льдом.

Он подчеркнул, что угрозы подтоплению зданий нет.