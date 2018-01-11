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11.01.18 15:46

Плодово-ягодный сад на площади более 1 тыс га планируют разбить в Хакасии

© РИА Новости. Николай Хижняк
11 января. Interfax-Russia.ru - Бизнесмен из Хакасии Сергей Бахтин намерен реализовать в регионе проект в сфере выращивания плодово-ягодных культур на площади более 1 тыс. га, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Земли под будущий сад планируется выделить в Аскизском и Усть-Абаканском районах. В первом из них в 2017 году площадки были оформлены и поставлены на кадастровый учет, во втором - эта работа пока не проведена.

На садовых площадях планируется высадить селекционные сорта облепихи и жимолости. Полив будет осуществляться капельным способом, сбор урожая - с помощью ягодных комбайнов, говорится в сообщении.

По данным правительства, у инициатора проекта есть договоренность с перерабатывающими предприятиями России о сбыте продукции.

Глава Хакасии Виктор Зимин во время рабочего совещания регионального правительства обратил внимание на "сдерживающие факторы" при реализации проекта и потребовал от подчиненных обратить на них "должное внимание".

В частности, по его мнению, С.Бахтину "необходимо содействие республиканских властей при проведении государственной историко-культурной экспертизы земельного участка будущего сада для определения наличия или отсутствия там объектов культурного наследия".

Эту работу, указал глава республики, необходимо завершить до середины апреля для того, чтобы проект мог войти в федеральную целевую программу "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы".

При этом совместно с министерством экономического развития инициатором проекта проработан вопрос технологического присоединения к электросетям по сниженной стоимости. Также под контролем Минприроды Хакасии ведется разработка документации для строительства водозабора-накопителя, водоподъема и центрального водовода.



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