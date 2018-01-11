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11.01.18 16:04

Российские военные разрабатывают меры противодействия всем типам вооружения боевиков в Сирии

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
11 января. Interfax-Russia.ru - Минобороны России вырабатывает меры противодействия беспилотникам и другой боевой технике, которую применяют боевики в Сирии, заявил начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) генерал-майор Александр Новиков.

"Необходимо отметить, что Минобороны России ведется постоянный мониторинг применения всех типов вооружения и военной техники боевиками на территории Сирии и вырабатываются необходимые меры противодействия", - сказал А.Новиков на брифинге в четверг.

По его словам, "это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам".

По мнению военного ведомства, боевики в ходе попытки атаковать базы РФ в Сирии при помощи беспилотников использовали взрывчатое вещество, которое невозможно изготовить кустарно.

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов",- заявил на брифинге в четверг начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Он отметил, что боевики использовали самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков, с радиусом поражения до 50 метров.

"Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов", - сказал А.Новиков

Он заявил, что в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны - изготовителя взрывчатых веществ.

Эксперт также отметил, что боевики в Сирии получают новые типы беспилотников через несколько дней после их появления в свободной продаже в различных странах.

"Появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах", - сказал А.Новиков.

По его словам, до недавнего времени террористы в Сирии использовали дроны кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже.

"В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства", - подчеркнул А.Новиков.

Также, генерал-майор уточнил, что координаты, заложенные в программы управления беспилотных летательных аппаратов, атаковавших российские военные объекты в Сирии, не являются общедоступной информацией.

Он сообщил также, что для получения необходимых летно-технических характеристик планера, даже изготовленного кустарным способом, должны быть выполнены необходимые расчеты и проведены летные испытания.

"Соответствующей подготовки и знаний требует и организация боевого применения беспилотников", - сказал А.Новиков.



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