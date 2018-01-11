Более 10 стран примут участие в Конгрессе лыжных патрулей в Сочи

11.01.18 16:27

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

11 января. Interfax-Russia.ru - Представители Федераций лыжного патруля из 12 стран станут участниками международного конгресса, который пройдет с 20 по 27 января на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи в четверг.

Собеседник отметил, что в мероприятии примут участие представители федераций лыжного патруля из США, Канады, Австралии, Франции, Южной Кореи, Швейцарии, Италии, Румынии, Грузии, Аргентины, Чили и Китая.

"Представители федераций лыжного патруля в ходе Международного конгресса рассмотрят вопросы по обеспечению безопасности гостей и сотрудников горнолыжных курортов, узнают об основных тенденциях в организации поисково-спасательных мероприятий, медицинской, правовой и информационной поддержке", - подчеркнл представитель пресс-службы.

По его словам, участникам будет представлена противолавинная система ГАЗЭКС и самая большая в Европе система искусственного оснежения.

"Спасатели курорта "Роза Хутор" продемонстрируют гостям свои профессиональные навыки и поделятся опытом эвакуации людей с кресельной канатной дороги, скального рельефа и спуска с акьей", - отметил собеседник.