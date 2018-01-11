Реновация жилья в Крыму обсуждается на уровне городских властей

11.01.18 17:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 января. Interfax-Russia.ru - Обсуждение законопроекта о реновации жилья в республике Крым и Севастополе идет на уровне городских властей, рассказала на пресс-конференции в Москве в четверг председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Процесс обсуждения идет на уровне городских властей. Пока внесенного закона нет, есть только наброски, концепция. Будет конкретный проект. Обсудите его там у себя, нам крайне важна ваша позиция тоже", - сказала она, отвечая на вопрос местного СМИ.

По словам Г.Хованской, ситуацию в Севастополе осложняет большое количество аварийного фонда.

"В Севастополе это сложная проблема, у вас много еще аварийного жилищного фонда, который еще не ликвидирован. Там специфика есть этого аварийного фонда", - добавила она.

Ранее в четверг Г.Хованская заявила, что в феврале этого года может начаться общественное обсуждение программы реновации жилья в регионах РФ.

"Думаю, что в феврале я вынесу законопроект о реновации на общественные обсуждения", - сказала она.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень в декабре прогнозировал, что об использовании опыта столичных властей по реновации жилья для других крупных городов страны можно будет говорить не раньше, чем через два-три года. Он отмечал, что реализация программы будет возможна только в тех городах, где потенциально высокая стоимость земли и есть перспектива развития действующих территорий.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа текущего года. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить ее планируется к 2032 году.