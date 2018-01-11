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11.01.18 17:12

Китайские инвесторы готовы вложить 600 млн рублей в создание теплиц в Крыму

© РИА Новости. Александр Кондратюк
11 января. Interfax-Russia.ru - Китайские бизнесмены готовы инвестировать 600 млн рублей в создание тепличного комплекса по выращиванию овощей и ягод в Нижнегорском районе Крыма, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"Бизнесмены из Китая выразили готовность инвестировать 600 млн рублей для выращивания помидоров, баклажанов, огурцов, моркови, чеснока, дыни, арбузов, ягод на территории Крыма. В случае достижения договоренностей, строительство тепличного комплекса начнется в течение года", - говорится в пресс-релизе.

Власти Крыма считают, что современный тепличный комплекс создаст здоровую конкуренцию на рынке региона.

"Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Крыма производились качественные продукты питания с использованием новейших технологий. Нам не придется тратить средства на дорогостоящую логистику", - сказал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин, который провел встречу с представителями КНР и слова которого приводит пресс-служба.

Иностранные инвесторы планируют привлекать к работе на новом предприятии местную рабочую силу.

Название компании, которая хочет реализовывать проект, "Интерфаксу" в Минсельхозе Крыма не раскрыли.



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