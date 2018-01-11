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11.01.18 17:19
Суд продлил до 13 апреля арест экс-главы Марий Эл Маркелова и фигурантки его дела о коррупции Кожановой
"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. (...) Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Маркелова и обвиняемой Кожановой на срок до 13 апреля 2018 года", - говорится в постановлении судьи Юлии Сафиной, оглашенном в четверг.
Согласно ходатайству следователя Сергея Степанова, продление срока ареста Л.Маркелова и Н.Кожановой необходимо для получения следствием результатов назначенных по делу экспертиз и продолжения осмотра изъятых в ходе выемок и обысков документов, имеющих отношение к обстоятельствам расследуемого преступления.
Суд отказался удовлетворить ходатайства стороны защиты и самих обвиняемых об изменении им меры пресечения на домашний арест. Оба фигуранта подчеркнули, что не собираются скрываться или препятствовать расследованию и готовы участвовать в следственных действиях, находясь вне СИЗО.
Срок следствия по делу в отношении Л.Маркелова, как следует из оглашенных в суде материалов дела, продлен до 3 июля 2018 года.
Экс-главе Марий Эл предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), директору компании "Телекомпании 12 Регион" Н.Кожановой - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Кроме того, как стало известно на заседании в четверг, в конце декабря прошлого года в отношении Л.Маркелова было возбуждено новое уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), которое в настоящее время передано в прокуратуру для определения подследственности.
Оба фигуранта отрицают свою вину.
По версии следствия, Л.Маркелов получил через Н.Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Следствие считает, что взятка, полученная Л.Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Н.Криваш фиктивно выкупил через Н.Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл, Татьяны Маркеловой, сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.
Сторона защиты утверждает, что сделка, положенная в основу обвинения, не была фиктивной и что только кадастровая стоимость имущества "Тепличного" превышает 1 млрд рублей.
Н.Кривашу инкриминируется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск.
Также в рамках этого дела обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) предъявлено бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая находится под подпиской о невыезд в Йошкар-Оле.
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