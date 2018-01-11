BMW создал "дочку" в Калининграде под возможное производство, продолжает переговоры с регионом о заводе

11.01.18 17:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 января. Interfax-Russia.ru - Российское подразделение немецкого автомобильного концерна BMW ООО "БМВ Русланд Трейдинг" в конце 2017 г. создало в Калининграде дочернее ООО "БМВ Русланд Аутомотив", свидетельствуют данные системы " СПАРК-Интерфакс СПАРК-Интерфакс".

Дата регистрации компании - 25 декабря 2017 г., место регистрации - Калининград. Основным видом деятельности ООО указаны "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом". При этом в списке видов деятельности также, в частности, значатся производство легковых автомобилей, мотоциклов, кузовов для легковых автомобилей, двигателей внутреннего сгорания, электрического и электронного оборудования для автомобилей, сидений и прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств и др.

В BMW "Интерфаксу" подтвердили, что компания зарегистрировала дочернее ООО. "Мы подтверждаем, что в декабре 2017 года зарегистрирована компания ООО "БМВ Русланд Аутомотив". Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России, о которой сообщалось ранее", - заявил "Интерфаксу" глава российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер.

При этом, по его словам, компания всерьез рассматривает Калининград в качестве подходящей площадки для строительства завода, "учитывая долгосрочное присутствие BMW в данном регионе, а также привлекательный инвестклимат и планы калининградских властей по его дальнейшему улучшению". "На протяжении последних нескольких месяцев мы ведем переговоры с калининградским правительством, чтобы оценить существующие возможности и перспективы, а также определить оптимальную конфигурацию для потенциального завода BMW в регионе", - сказал он, воздержавшись от дальнейших комментариев.

BMW на протяжении нескольких лет обсуждает размещение своих производственных мощностей в РФ, при этом сроки проекта уже не раз переносились. Изначально предполагалось, что завод будет построен в Калининградской области на базе планируемого автокластера завода "Автотор". Однако, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, уже сформировался целый список регионов-кандидатов - как отмечал министр, концерн обсуждает строительство завода с Калининградом, Московской областью, а также использование завода GM в Петербурге.