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11.01.18 17:27

Правительство РФ может ограничить цены на авиабилеты в период проведения ЧМ-2018

© РИА Новости. Владимир Сергеев
11 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ может принять решение об ограничении цен на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

"Сейчас, в принципе, мы прорабатываем вопрос с правительством РФ о принятии постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, возможность поднятия для авиакомпаний цен на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по соответствующим направлениям", - заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов на пресс-конференции в четверг.

При этом, отметил он, у этого решения есть и "обратная сторона". "Раз цена будет не рыночно низкая, то эти билеты, как правило, быстро вымываются. И, таким образом, для тех, кто готов был бы заплатить лучшую цену, билетов просто может и не быть, потому что цена всегда приводит к повышенному спросу", - сказал М.Соколов.

Основной поток болельщиков, по оценкам Минтранса, возьмет на себя "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), который ранее объявил, что будет продавать билеты на матчи с российской сборной по цене 5 рублей. "Это решит большую часть задач, тем более группа "Аэрофлот" занимает около 50% рынка. Мы рассчитываем, что "Аэрофлот" перевезет порядка 40% всех болельщиков, поэтому здесь надо говорить не о сверхвысоких, а сверхнизких ценах", - заявил министр.

Также, напомнил он, железнодорожный транспорт будет перевозить болельщиков бесплатно. "Для этого около 400 поездов уже зарезервировано "Федеральной пассажирской компанией", и мы планируем перевезти порядка полумиллиона болельщиков бесплатно. Это тоже собьет ту пиковую волну потребления и, соответственно, цену билетов", - сказал М.Соколов.

Всего, по его оценке, чемпионат посетят около 3-5 млн человек, и транспортный комплекс РФ сможет обслужить этот объем самостоятельно. При этом в случае "внезапных пиковых нагрузок" Минтранс будет готов привлечь для развоза болельщиков иностранные авиакомпании, дав им разрешение на "чартерные каботажные перевозки".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Для приема болельщиков будут задействованы 13 аэропортов страны.



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