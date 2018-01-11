Севастополь в новогодние праздники принял вдвое больше туристов, чем год назад

11.01.18 17:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 января. Interfax-Russia.ru - Около 14 тыс. туристов провели новогодние праздники в Севастополе, это в два раза больше показателей конца 2016 - начала 2017 года, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

"По сравнению с прошлым годом количество туристов увеличилось вдвое. По данным управления культуры, в новогодних мероприятиях приняли участие 14 тысяч туристов. При этом около половины из них провели в Севастополе более пяти дней", - отметил помощник губернатора Севастополя Олег Беркович, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Новогодние праздники собрали в Севастополе туристов из российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Томской, Тульской, Самарской, Ивановской, Архангельской, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Татарстан, - а также из Молдавии, Германии и ряда других стран.